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Giriş Tarihi: 18.6.2022 15:04 Son Güncelleme: 18.6.2022 15:09

Esenler'de film gibi olay... Cep harçlığından fidyeye

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Esenler’de film gibi olay... Cep harçlığından fidyeye

İstanbul'da para karşılığında banka kartını kiralayan 19 yaşındaki genç, kiracılar adına hesabına gelen 20 bin lirayı onlardan önce çekince kaçırılarak rehin alındı. Paralarını geri almak için Samet T.'nin ailesinden fidye isteyen 3 kişi, Esenler Emniyeti'nin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, Samet T. ise ailesine teslim edildi.

Esenler'de tekstil işiyle uğraşan 19 yaşındaki Samet T. iddiaya göre cep harçlığını çıkarmak amacıyla kendi adına açılmış banka kartını arkadaş çevresinden tanıdığı 3 kişiye kiraladı. Cüzi bir miktar karşılığında Samet T. ile anlaşan şüpheli A.K., Y.K. ve S.Y., gencin banka kartını gayrimeşru para transferinde kullanmaya başladı. Samet T., şüpheliler tarafından kullanılan hesabına 20 bin lira geldiğini fark edince parayı onlardan önce çekti.


(Şüpheli A.K.)

PARA GELMEYİNCE GENCİ KAÇIRDILAR

Bekledikleri 20 bin lirayı hesapta bulamayan A.K., Y.K. ve S.Y., Samet T.'yi arayarak parayı getirmesini istedi. Bekledikleri para ellerine ulaşmayan şüpheliler, akılalmaz bir yola başvurdu. Üç şüpheli Samet'i kaçırarak Fatih Topkapı'da bulunan bir adrese getirdi. Burada Samet'in ellerini ve kollarını bağlayarak darp eden şüpheliler, gencin ailesine 20 bin lira fidye karşılığında şantaj yapmaya başladı.


(Şüpheli Y.K.)

YILDIRIM OPERASYONLA YAKALANDILAR

Çocuklarının rehin alındığını öğrenen aile soluğu Esenler Asayiş Büro Amirliği'nde aldı. Genci kurtarmak için hemen harekete geçen ekipler, aileden sahte bir buluşma ayarlamasını istedi.


(Kaçırılan Samet T.)

Talep ettikleri parayı teslim alacaklarını düşünerek Fatih'teki buluşma noktasına gelen A.K. ve Y.K. Esenler Emniyeti'nin yıldırım operasyonuyla yakalandı.


(Şüpheli S.Y.)

Gencin rehin tutulduğu adrese de baskın düzenleyen polis, dairede bulunan S.Y.'yi yakalarken savunmasız halde bulunan Samet T.'yi de koruma altına aldı.

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Esenler'de film gibi olay... Cep harçlığından fidyeye
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