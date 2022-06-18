Esenler’de film gibi olay... Cep harçlığından fidyeye

Esenler'de tekstil işiyle uğraşan 19 yaşındaki Samet T. iddiaya göre cep harçlığını çıkarmak amacıyla kendi adına açılmış banka kartını arkadaş çevresinden tanıdığı 3 kişiye kiraladı. Cüzi bir miktar karşılığında Samet T. ile anlaşan şüpheli A.K., Y.K. ve S.Y., gencin banka kartını gayrimeşru para transferinde kullanmaya başladı. Samet T., şüpheliler tarafından kullanılan hesabına 20 bin lira geldiğini fark edince parayı onlardan önce çekti.
(Şüpheli A.K.)
PARA GELMEYİNCE GENCİ KAÇIRDILAR
Bekledikleri 20 bin lirayı hesapta bulamayan A.K., Y.K. ve S.Y., Samet T.'yi arayarak parayı getirmesini istedi. Bekledikleri para ellerine ulaşmayan şüpheliler, akılalmaz bir yola başvurdu. Üç şüpheli Samet'i kaçırarak Fatih Topkapı'da bulunan bir adrese getirdi. Burada Samet'in ellerini ve kollarını bağlayarak darp eden şüpheliler, gencin ailesine 20 bin lira fidye karşılığında şantaj yapmaya başladı.
(Kaçırılan Samet T.)
Talep ettikleri parayı teslim alacaklarını düşünerek Fatih'teki buluşma noktasına gelen A.K. ve Y.K. Esenler Emniyeti'nin yıldırım operasyonuyla yakalandı.
(Şüpheli S.Y.)
Gencin rehin tutulduğu adrese de baskın düzenleyen polis, dairede bulunan S.Y.'yi yakalarken savunmasız halde bulunan Samet T.'yi de koruma altına aldı.