Esenler’de film gibi olay... Cep harçlığından fidyeye



(Şüpheli A.K.)

PARA GELMEYİNCE GENCİ KAÇIRDILAR

Bekledikleri 20 bin lirayı hesapta bulamayan A.K., Y.K. ve S.Y., Samet T.'yi arayarak parayı getirmesini istedi. Bekledikleri para ellerine ulaşmayan şüpheliler, akılalmaz bir yola başvurdu. Üç şüpheli Samet'i kaçırarak Fatih Topkapı'da bulunan bir adrese getirdi. Burada Samet'in ellerini ve kollarını bağlayarak darp eden şüpheliler, gencin ailesine 20 bin lira fidye karşılığında şantaj yapmaya başladı.