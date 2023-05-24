Haberler Yaşam Haberleri Esenler'de iş yerinde patlama meydana geldi
Giriş Tarihi: 24.5.2023 19:13

Esenler'de iş yerinde patlama meydana geldi

Esenler'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

AA
Esenler’de iş yerinde patlama meydana geldi

Turgut Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi'nde oto LPG sistemleri üzerine faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri iş yerinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.

Bazı iş yerleri ile üç aracın da zarar görmesine yol açan patlamanın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

Öte yandan patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın şiddetiyle iş yerinin camlarının yere savrulduğu, iş yeri ve çevresindeki insanların uzaklaştıkları görülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ iç savaş çıkarır dediği Kılıçdaroğlu ile ortak oldu! 7'li masaya girişini büyük bir yalanla taçlandırdı!
Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız
8'li koalisyonda 'Ümit Özdağ' krizi! Gelecek ve DEVA partilerinden Kılıçdaroğlu'na tepki
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, karanlık pazarlığı itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu bunları yerine getirmek zorunda
Başkan Erdoğan: Rehavete kapılmak yok Pazar günü sandıkta zafere yürüyeceğiz
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?
Zafer Partisi’nden şok istifalar! Yönetim kurulu topluca istifa etti
Gelecek ve DEVA’dan AK Parti’ye geçtiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenler'de iş yerinde patlama meydana geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA