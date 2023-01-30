Haberler Yaşam Haberleri Esenler'de koca dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 30.1.2023 06:23

Esenler'de koca dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Esenler’de boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan koca, barışma teklifini kabul etmeyen eşi C.S.’ye kurşun yağdırdı. C.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Esenler’de koca dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan kişi, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eşini ve çocuklarını AVM’ye bırakıp katliam yapmaya gitti
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 6'masaya adaylık yanıtı: Milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde eşlere rant iddiası
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
Son dakika: Kılıçdaroğlu 6'lı masa cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu
CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü
Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?
Hangisi "anlık" anlamına gelmez?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP'li Hatimoğulları'ndan skandal sözler! Türkiye'ye soykırım iftirası, Öcalan'a özgürlük
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenler'de koca dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA