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Giriş Tarihi: 26.2.2023 23:47

Esenler'de komşular arasında gürültü tartışması kanlı bitti

Esenler'de apartmandaki üst ile alt komşu arasında çıkan 'gürültü' tartışması kavgaya dönüştü. Sokakta kavga eden komşulardan biri diğerine silahla ateş ederek yaraladı. Silah seslerinin ardından yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Esenler’de komşular arasında gürültü tartışması kanlı bitti

Olay, saat 19.10 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda alt ile üst komşu arasından gürültü tartışması çıktı. Apartmandan dışarı çıkan iki komşu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Sokakta kavga eden komşulardan biri diğerine silahla ateş ederek ayağından yaraladı. Silah sesleri üzerine sokakta panik yaşanırken, bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken polis, saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
Silah seslerinin ardından yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay sırasında yakındaki kafede oturan Erhan Kaçmaz, "Burada oturup çay içiyorduk. İki arkadaş kavga ederek birbirlerine yumruk attılar. Sonra biri silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Bu kadar insan varken bu kolay olmamalı" dedi. Yoldan geçerken olayı gören Yiğit Yılmaz, "Üst kattaki komşu ile alt kattaki komşu birbirlerine girmiş. Yaralanma olmuş. Polis ambulans geldi. Olayı gördüm. Sesler gelirken geldim, baktım" diye konuştu. (DHA)

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Esenler'de komşular arasında gürültü tartışması kanlı bitti
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