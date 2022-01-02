Esenler’de korkunç cinayet

Olay geçtiğimiz hafta Esenler, Salıpazarı'nda meydana geldi. İddialara göre 5 çocuk maktul Muhammet Zahir'i gasp etmeye çalıştı. Afgan Zahir ile çocuklar arasında arbede yaşandığı esnada çocuklardan biri iddialara göre yanında bulundurduğu bıçağını çekerek Zahir'i kalbinden 9 kez bıçakladı. Olayın ardından ağır yaralanan Muhammet Zahir hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 5 çocuk ise savcılığa çıkarıldı. Savcılıkça ifadeleri alınan çocuklar "Silahla yağmaya teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

5 ÇOCUK DA TUTUKLANDI

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen çocuklar ifadelerinde, çelişkili beyanlarda bulundu. Maktulü 9 yerinden bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen 16 yaşındaki çocuk ise ifadesinde "Ben kimseyi bıçaklamadım, kimin bıçakladığını da görmedim" dedi. Şüpheli çocuğun avukatı ise "Müvekkilimin kurban olarak seçildiği gözlemlenmektedir. Müvekkilimin maktulü kalbinden 9 kere bıçaklamaya fiziği elverişli değildir" şeklinde beyanda bulundu. Hakimlikte ifadeleri alınan 5 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.