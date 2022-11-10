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Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:26 Son Güncelleme: 10.11.2022 13:35

Esenler'de korkunç olay! Çamaşır asarken 4. kattan düştü...

İstanbul Esenler'de 4. kattaki evinin balkonunda çamaşır asan bir kadın, dengesinin kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA
Esenler’de korkunç olay! Çamaşır asarken 4. kattan düştü...

Oruç Reis Mahallesi'nde önceki gün 14.00 sıralarında, 22 yaşındaki Nariman A., 4'üncü katta bulunan evinin balkonunda çamaşır asarken, dengesini kaybederek düştü. Kadının yere düştüğünü gören mahalle sakinleri yardıma koştu, sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Nariman A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kolunun kırıldığı belirtilen kadının, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

"KADIN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ"

Görgü tanığı Polat Coşkun, "Kadın dengesini kaybederek düştü" dedi. Mahalle sakini Ramazan Coşkun ise, "Çamaşır asarken dengesini kaybetmiş, yere düşmüş. Ambulansı aradık hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Ethem Gezer ise "Önce çığlık sesi geldi sonra önümüze düştü. Kolunun üstüne düştü, kafasını taşa vurdu ancak, bilinci yerindeydi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şu anda durumu iyiymiş yeni öğrendim, sadece kolu kırılmış" dedi.

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Esenler'de korkunç olay! Çamaşır asarken 4. kattan düştü...
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