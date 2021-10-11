Esenler’de Maher Zain Coşkusu

Esenler Belediyesi, "2021-2022 Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu" açılışı kapsamında Lübnan asıllı ünlü Müslüman şarkıcı MaherZain'i sevenleriyle buluşturdu. Esenler Dörtyol Meydanı'nda verdiği konserde Zain, "Ya Nabi Salam Alayka", "AssubhuBadaa", "Raditu" ve "ForThe Rest Of My Life" gibi şarkılarınıİngilizce, Arapça ve Türkçe olarak seslendirdi.

Dörtyol Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, büyük bir coşkuyla Zain'in şarkılarına eşlik ederek hatıra fotoğrafları ve videolar çektirdi. Konsere gelen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, vatandaşları selamlayarak Zain'e Esenler Sanat Evi (ESEV) öğrencileri tarafından yapılan bir tablo ve çiçek takdim etti.



TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM



Lübnan kökenli, İsveçli Müslüman sanatçı Zain, Esenler Belediyesi'nin daveti karşısında çok heyecanlandığını belirterek "Türkiye'ye çok sık gidip geliyorum. Türkiye benim ikinci evim. Pandemiden sonra konser verecek olmak tedirginlik oluştursa da Türkiye'de olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duydum. Türkiye'deki sevenlerimle karşılaşmak çok güzeldi" şeklinde konuştu.



ÇOK BÜYÜK HAYRANIYIM



Konsere gelen RegatTanzo, "Çok seviyorum kendisini, bütün şarkılarını dinliyorum. Burada olduğum içinde çok mutluyum. Benim için gayet güzel geçiyor" diye konuştu. Konsere Pendik'ten gelen Hicret Güneş ise "MaherZain'i çok seviyorum ve çok büyük hayranıyım. 18 yaşımdan beri dinliyorum. Pendik'ten onun için kalkıp buraya geldim. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.