Esenler’de minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Arnavutköy - Sultangazi yolunda 23 Mayıs Salı günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda karşı yoldan gelen motosikletliye, minibüs yandan çarptı. Kazanın etkisiyle yerde yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve üzerinden kimlik çıkmayan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüsün motosiklet sürücüsüne çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün minibüsün çarpmasının ardından metrelerce sürüklendiği görülüyor.

KAZA ANI KAMERADA

Görgü tanığı Abdullah Demiral, "Ön tarafta çalışıyorduk, bir anda bir gümleme sesi geldi. Baktık arkadaş havada uçuyor. Sol taraftan vurdu minibüs. Havada gördük, bir de yerde gördük. Yerde nabzı atıyordu ambulans biraz gecikti. Ambulansa aldılar arkadaşı ama kaybetmişiz. Geçerken göremedik ama minibüs soldan vurdu. Sürücüde kask falan hiçbirşey yoktu." dedi.