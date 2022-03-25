Esenler’de öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce dün gözaltına alınan 27 yaşındaki A.E'nin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli A.E, savcılıkta verdiği ifadede, maden mühendisi olduğunu, ilgili derneğe Nisan 2021'de büro işçisi olarak girdiğini ve bu derneğin bünyesinde erkek öğrenci yurdu bulunduğunu söyledi.

Dernekte evrak işleriyle uğraştığını ve sayısal bilgisi iyi olduğu için bazen çocuklara derslerde yardımcı olduğunu savunan şüpheli A.E, "Video görüntülerindeki olay 17 Mart 2022 tarihinde meydana gelmiştir. Çocuklara yardımcı olabilmek için etüde girmiştim, konuşmamaları yönünde sürekli ikaz etmeme rağmen konuşmaya devam ettiler. M.E.P isimli öğrenci bana karşı alaycı tavırlarda bulundu. Hep beraber gürültüyü artırdılar. Bir anlık öfke ile sessizliği sağlamak için çocukların kafalarına tokat attım. Pişmanım." diye konuştu.

Bu olaydan önce çocuklara yönelik herhangi bir şiddet eyleminin olmadığını iddia eden ve 18 Mart 2022'de dernekten istifa ettiğini söyleyen şüpheli A.E, şu anda işsiz olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı, ifadesinin alınmasının ardından A.E'yi tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde savunma yapan şüpheli A.E, önceki ifadesini tekrar ederek, "Çocuklardan ve ailelerinden özür diledim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Asabiyetle ilgili bir rahatsızlığım yoktur. Yaptığım hatanın farkına vardım. Sonrasında çocuklardan özür dileyerek ortamı tatlıya bağlamıştım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Serbest bırakılmayı talep ederim." şeklinde konuştu.

Hakimlik, şüpheli A.E'nin "basit yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Söz konusu darp olayının 17 Mart akşamı yaşandığı ve görevlinin 18 Mart'ta kurumla ilişiğinin kesildiği bildirildi.

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilerek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.