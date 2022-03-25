İstanbul Esenler'de bir yurtta öğrencilere akılalmaz bir şiddet uyguladığı ortaya çıkan yurt görevlisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
GÖZALTINDA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı | Video
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEPKİ GÖSTERDİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.