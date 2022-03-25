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Giriş Tarihi: 25.3.2022 10:11

Esenler’de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı

AA
Esenler’de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı belirlenen yurt görevlisinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Esenler'de bir yurtta öğrencilere akılalmaz bir şiddet uyguladığı ortaya çıkan yurt görevlisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINDA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı | Video

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEPKİ GÖSTERDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

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Esenler’de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
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