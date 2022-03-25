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Giriş Tarihi: 25.3.2022 21:36 Son Güncelleme: 25.3.2022 22:17

Esenler’de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Esenler’de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı!

İstanbul Esenler'deki özel bir erkek öğrenci yurdunda yurt görevlisinin öğrencilere şiddet uyguladığı belirlenmişti. Gözaltına alınan şüpheli A.E. (27) adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tepki toplayan olay Esenler'de özel bir Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaşandı. İddialara göre; söz konusu yurtta kalan çocuklara kuruma kayıtlı bir çalışan tarafından şiddet uygulandı. Olayın aydınlatılması için İstanbul Polisi tarafından geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Olayın 17 Mart Perşembe akşamı saat 18.30 sıralarında meydana geldiği ve kurum çalışanı A.E. (27) tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

"ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM, PİŞMANIM"

Gözaltına alınan A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli A.E. ifadesinde "Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Dernekte vazifeli olarak çalışıyordum. Evrak işleri yapıyorum, zaman zaman çocuklara sayısal ve ingilizce derslerinde yardımcı olmaya çalışıyordum. Yaptığım hareketten dolayı pişman oldum. Çocuklardan ve ailelerinden özür dilerim. Hayatımda ilk defa böyle birşey yaşadım, çocukları sürekli ikaz ettiğim halde aynı hareketleri yapmaya devam ediyorlardı. Gürültüyü kesmek amacıyla yapmıştım Asabiyetle ilgili bir rahatsızlığım yok, ben yaptığım hatanın farkına vardım, çocuklardan sonrasında özür dileyerek ortamı tatlıya bağlamıştım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Serbest bırakılmayı talep ederim onları ikaz etmeme rağmen lakayit davranmaları beni sinirlendirmişti. Normalde yapmayacağım şeydir, yaptığın için pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Şüpheli A.E. ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Esenler’de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı!
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