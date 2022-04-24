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Giriş Tarihi: 24.4.2022 11:15 Son Güncelleme: 24.4.2022 11:36

Esenler'de silah ticaretine bir darbe daha

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Esenler’de silah ticaretine bir darbe daha

İstanbul Esenler’de ruhsatsız silah ticaretine yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Arnavutköy’den temin edilen ruhsatsız silahların ilçe sınırları içerisinde sevkiyata çıkarılacağı yönünde istihbarat alan Esenler Asayiş Büro, teslimat saatinde Arnavutköy’deki sevkiyat noktasına düzenlediği operasyonla elindeki silahları satmayı hazırlanan Aytekin Ö. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin market poşetiyle satışa çıkarmaya hazırladığı 7 Blow model tabancaya ise el konuldu.

Ruhsatsız silah ticaretine yönelik geniş çaplı mücadele başlatan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü, başarılı bir operasyona daha imza attı. Arnavutköy'den temin edilen ruhsatsız silahların ilçe sınırları içerisinde silah ticareti yapılacağı yönünde istihbarat alan polis, 16 Nisan gecesi Arnavutköy'deki teslimat noktasını izlemeye aldı.

Esenler'de silah ticaretine bir darbe daha | Video

MARKET POŞETİYLE SİLAH SEVKİYATI
Polis ekipleri, teslimat noktasına gelen ve aldıkları istihbaratla eşleşen bir aracı takibe aldı. Dakikalar süren beklemenin ardından araca başka bir şüphelinin yaklaştığını ardından sürücüyle birlikte bagaja yöneldiği ve siyah bir poşet çıkardıklarını gören ekipler baskın için düğmeye bastı. Bu esnada polis ekipleri tarafından takip edildiğini fark eden yayan şüpheli, karanlığın avantajını kullanarak kayıplara karışırken; sürücü ise kıskıvrak yakalandı. Aytekin Ö. isimli sürücünün elinde taşıdığı poşetin içinden 7 adet Blow model ruhsatsız tabanca çıktığını belirleyen ekipler, şüpheli sürücüyü gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekiplerince gözaltına alınan 55 yaşındaki Aytekin Ö., Esenler Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, şüphelinin ifadelerinden yola çıkarak ruhsatsız silah ticaretinde rol alan bağlantıların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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Esenler'de silah ticaretine bir darbe daha
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