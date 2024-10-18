Esenler’de sokak futbolu heyecanı

Esenler'de Sokak Futbolu Turnuvası tanıtımına Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, siyasi parti temsilcileri, spor dünyasının deneyimli isimleri Ahmet Çakar, Emre Tilev, Fırat Aydınus, spor spikerleri, basın mensupları katıldı.

Esenler'in genç nüfusa sahip bir ilçe olduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Genç nüfusla şehrin diyalog kurması gerekir. Genç nüfusla şehrin konuşması gerekir. Şehrin bu genç nüfusla buluşması gerekir. Biz bu nedenle Esenler'de gerek kültüre sanat gerek spor alanında çalışmalar yaptık. İlçemiz 2009 yılında suç işlemede ilk üçteydi. Şu anda Esenler İstanbul'da en az suç işlenen ilçelerinden birisi oldu. Bu sadece mekânın dönüşümü ve polisiye tedbirlerle olmadı. Buradaki esas başarı kültür sanat ve sporda açtığımız kapıdır" dedi. "Biz bir taraftan bu kapıları açarken bir taraftan da bu kapıdan içeri girenlere motivasyon olacak çalışmalar yapıyoruz. Besyo Akademi ile bin öğrencimiz istedikleri bölümlere yerleşti. Bu şehrin başarısıdır. Şehirler yaşayan bir organizmadır. Esenler Sokak Ligi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Bu ligde yüzlerce çocuğumuz top koşturacak. Bir taraftan da bu şehrin dayanışmasını gösterecekler. Ayrıca sporun verdiği heyecan ve disiplin içinde bir başarıya imza atacaklar. Sokak turnuvasında heyecan dolu bir lig bekliyoruz.Bir müjde daha vereyim , Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla görüştük sokak turnuvasını sadece Esenler değil önümüzdeki yıl tüm İstanbul mahallelerinde uygulamaya sokacağız."

Konukların da konuşmalarının ardından Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve spor dünyasının ünlü isimleri fikstür çekimine geçti. Kura çekiminde ünlü isimler takımların rakiplerini belirledi.