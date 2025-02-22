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Giriş Tarihi: 22.2.2025 23:55 Son Güncelleme: 23.2.2025 01:57

Esenler’de suça geçit yok: Uyuşturucu ve silahlarla yakaladılar

Suçla mücadelede kararlılıkla operasyonlarına devam eden Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki kişiyi uyuşturucu maddeler ve silahlarla yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Esenler’de suça geçit yok: Uyuşturucu ve silahlarla yakaladılar

İstanbul'da suçla mücadelede kararlılıkla mesai yürüten Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fevzi Çakmak ve Namık Kemal Mahalleleri'nde iki ayrı adrese operasyon düzenledi. A.K. ve A.İ. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 138,35 gram Metamfetamin maddesi, 137,73 gram uyuşturucu sıvı, 20,41 gram Marihuana maddesi, üç ruhsatsız tabanca, 42 mermi, iki hassas terazi, iki cep telefonu ve 10 bin 950 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" ile "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından haklarında yasal işlem yapılan iki kişi Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi ve ikisi de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Esenler’de suça geçit yok: Uyuşturucu ve silahlarla yakaladılar
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