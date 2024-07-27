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Giriş Tarihi: 27.7.2024 12:02 Son Güncelleme: 27.7.2024 12:05

Esenler'de taciz iddiasına meydan dayağı

İstanbul Esenler'de bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından darbedildi. Şüpheli bir süre darbedildikten sonra polise teslim edildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Esenler’de taciz iddiasına meydan dayağı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Şehit Yakup Polat Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, M.N.T. (26) isimli şüpheli, G.C. (22) isimli kadını uzun süre takip ettikten sonra üzerine doğru yürümeye başladı. Kadın duruma tepki gösterdi.

Kadının tepkisi sonrası parkta bulunan vatandaşlar şüpheliyi tekme ve yumruklarla saldırdı.

Şüpheli bir süre darbedildikten sonra polise teslim edildi. M.N.T. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Esenler'de taciz iddiasına meydan dayağı
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