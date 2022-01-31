Esenler’de yangından ceset çıktı

İstanbul Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde 175. Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda 5 katlı apartmanın çatı katında, 62 yaşındaki Vehbi Elmas'ın eşi ve çocuğuyla yaşadığı dairede yangın çıktı. Yangın esnasında Elmas'ın evde yalnız olduğu, eşinin ise torunlarına bakıcılık yapmak için kızının evinde bulunduğu öğrenildi.

Daireden dumanların yükseldiğini gören komşuları, soluğu yaşlı adamın evinde aldı. Duman ve sisle dolu daireden eli boş dönen apartman sakinleri hortum ve kovalarla yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin de yardımıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları için daireye giren itfaiye ekipleri 62 yaşındaki Vehbi Elmas'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Acı haberi duyan iki oğlu ve kızı babalarına mezar olan apartmanın önünde dakikalarca gözyaşı döktü. Elmas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ZİFİRİ KARANLIKTI

Yaşlı adamı yangından kurtarmak için yaşadığı dairenin kapısını kırara içeri giren komşusu Sadık Kırdar "Kapıyı tekmeyle açtım, içerisi zifiri karanlıktı her yer duman ve isle dolmuştu. İçeride birinin sesini duymayınca geri çıktım. İçeride birinin bulunduğunu bilmiyordum" dedi.