Esenler’de yaralılara tekmeli kurtarma operasyonu

CAMA TEKME İLE MÜDAHALE ETTİLER

Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan Fatih Demirci ve Onur Çetin'i kamyonun içinde görenler, bulundukları sürücü kabininden çıkarmak için seferber oldu. Olay yerine gelen bazı vatandaşlar, "Üst kapıyı aç" şeklinde seslenirken, bazıları da cama tekme atmaya başladı. İlk tekmelerden sonra camın kırılmayacağını anlayan bir kişi, "Cama sen vur" şeklinde tavsiyede bulundu. Bu şekilde de sonuç alamayan vatandaşlar, camı uzun bir süre tekmeledi. Bir ara içerdeki yaralıların kapıyı açma girişimleri görülse de kamyonun camı kırıldı.