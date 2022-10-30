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Giriş Tarihi: 30.10.2022

Esenlerli gençler Türkiye’yi keşfediyor

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Esenlerli gençler Türkiye’yi keşfediyor
Esenler Belediyesi, 2022-2023 Kültür Sanat Sezonu'nu Evliya Çelebi'ye ithaf etti. Evliya Çelebi'den ilham alan belediye, gençleri şehir şehir gezdiriyor, yeni gelenek ve kültürlerle tanışmalarını sağlıyor. Esenler'de ikamet eden ve 16-23 yaş aralığındaki gençler, 'Rota Oluşturuldu' kapsamında Trabzon, Mardin, Diyarbakır, Nevşehir, Karabük, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Edirne, Bilecik, Bursa ve Bosna Hersek'e düzenlenen gezilerle doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerin tadını çıkarıyorlar. Proje kapsamında Mardin'i ziyaret eden gençler, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mardin Ulu Camii ve Zinciriye Medresesi gibi kentin kültürel miraslarını gezdi, unutulmaz anılar biriktirdi.

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Esenlerli gençler Türkiye’yi keşfediyor
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