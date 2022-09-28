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Giriş Tarihi: 28.9.2022 17:00

Esenlerli milli sporcu dünya üçüncüsü oldu

Wushu Türkiye Şampiyonu milli sporcu Esenlerli Kübra Türer, Üniversitelerarası Wushu Dünya Kupası’nı üçüncü olarak tamamladı.

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Esenlerli milli sporcu dünya üçüncüsü oldu

19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da yapılan Üniversitelerarası Wushu Dünya Kupası'nda ay yıldızlı bayrak için mücadele eden Kübra Türer, yarı finalde İranlı rakibine kaybederek şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

60 kilo kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcu Türer, "Bu turnuva da benim için yeni bir tecrübe oldu. Edindiğim tecrübelerle önümüzdeki senelerde daha güzel başarılara imza atacağım. Her zaman bayrağımızı dalgalandırmak için mücadele edeceğim. Dualarıyla benimle olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Esenlerli milli sporcu dünya üçüncüsü oldu
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