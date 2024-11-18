Esenyurt Belediyesi Spor Akademisi kayıtları başlıyor

Spor akademilerine ve spor liselerine hazırlanmak isteyen gençler için hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi Spor Akademilerine Hazırlık Kursu, yeni dönem yeni dönem için kayıt almaya başlıyor.



8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezunlarında uygulamalı eğitim görebildiği kursa, 18-29 Kasım tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Eğitimlerine üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında, Milli Savunma Üniversitesinde, bekçilik veya polis akademisinde devam etmek isteyen öğrenciler, bu akademide fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanacak.



Başvurular, Bağlarçeşme Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bizzat yapılacak.