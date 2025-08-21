Esenyurt E5’te korkutan anlar! Trafikte alev alev yanarak ilerledi

E5 EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Sürücülerin korku dolu bakışları arasında ilerleyen kamyonet bir süre sonra yol kenarında durdu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E5 Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, yanan kamyonet itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiyenin çalışmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Görgü şahidi Tekin Çolak "E-5'te araç alev aldı. Sürücü yol kenarında durduktan sonra alevler yükselmeye başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca yandı. İtfaiye gelerek söndürdü. Çok şükür can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı.