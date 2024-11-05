Esenyurt mitingine gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP tüm belediye başkanlarını Esenyurt'a davet etmesine Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmadı. Köksal geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım."

"BENİM ÇİZGİM BELLİ"

Köksal Esenyurt'taki mitinge katılmadığı için eleştirilere maruz kalınca katıldığı bir canlı yayında ise "Ben cumhuriyet sayesinde bu makamlara gelmiş, Atatürk'ün tanıdığı haklar sayesinde okuyup, mesleğini icra etmiş, siyaset yapmış seçilmiş bir vatandaşım. Dolayısıyla Atatürk'le, Cumhuriyet'le, bayrakla, vatanla sorunu olanlarla işim olmaz. İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayanlar, Milli Takım zaferinde sevinmeyenlerle bir arada olmam. Bunu seçim öncesinden bu yana her yerde söylüyorum. Atatürk'ün tanıdığı haklar sayesinde seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli."