Esenyurt saldırganı sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçaklamıştı... Pes dedirten ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta önceki gün öğle saatlerinde sokak sokak gezen Abdullah Ö., farklı noktalarda 1'i kadın olmak üzere 10 kişiyi bıçakla yaraladı. 2'si ağır 10 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. İhbar ve görüntüler üzerine Abdullah Ö., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen ve 14 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Abdullah Ö., savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ÖFKEYLE ÖNÜME ÇIKANLARI BIÇAKLADIM"
Eski ev sahibinde bulunan kredi kartını almak üzere kapısını çaldığını ve kapı açılmayınca öfkelenerek birçok kişiyi bıçakladığını söyleyen Abdullah Ö., olay anlarını şöyle anlattı: "Sokakta yaşadığım için kendimi korumak amacıyla bıçak taşıyorum. Bu bıçağı Esenyurt'ta donercilik yapan Ahmet adında bir şahıs bana vermişti. Ne zaman verdiğini hatırlamıyorum. Olay günü sabah saatlerinde daha önceleri ailemle birlikte ikamet ettiğim evin sahibi olan Damla S. isimli şahsın evine bir bankadan istediğim kredi kartını almak amacıyla gittim.
Eve gidince zile bastım. Kapı açıldı. Damla S.'nin dairesinin önüne giderek daire kapısının ziline bastım ve kapıya vurdum. Bir süre bekledim ama kapı açılmadı. Öfkelendim ve ilk olarak daire önünde bulunan iki adet ayakkabıyı kestim. Daha sonra da dışarı çıkarak Damla S.'ye ait birinci katın camlarına 3-4 tane taş attım. Cam kırılınca oradan koşarak uzaklaştım. Bu öfkeyle yolda giderken önüme çıkan birçok kişiyi bıçaklayarak yaraladım.
"TELEFONU VERMEYİNCE OMUZUNDAN BICAKLADIM"
Oyun salonunda telefonunu istediği bir çocuğu da vermemesi üzerine omuzundan bıçakladığını itiraf eden Abdullah Ö., ifadelerini şöyle tamamladı: "Daha sonra bir otobüs durağının yanında bulunan oyun salonunun içine girdim. İçeride elinde telefon olan bir erkek çocuğundan telefonu istedim. Amacım telefonunun internetini kullanarak eski işyerimin numarasını öğrenmekti. Telefonu vermek istemeyince onu da omzundan bıçaklayarak yaraladım. Elindeki telefonu da alarak kaçtım. İlerleyen saatlerde polisler beni yakaladı. Yaşanan olayları planlamadım. Tasarlamadım. Olaylar niye böyle gelişti anlamış değilim. Pişmanım"