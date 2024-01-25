Esenyurt saldırganı sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçaklamıştı... Pes dedirten ifadesi ortaya çıktı

"TELEFONU VERMEYİNCE OMUZUNDAN BICAKLADIM"

Oyun salonunda telefonunu istediği bir çocuğu da vermemesi üzerine omuzundan bıçakladığını itiraf eden Abdullah Ö., ifadelerini şöyle tamamladı: "Daha sonra bir otobüs durağının yanında bulunan oyun salonunun içine girdim. İçeride elinde telefon olan bir erkek çocuğundan telefonu istedim. Amacım telefonunun internetini kullanarak eski işyerimin numarasını öğrenmekti. Telefonu vermek istemeyince onu da omzundan bıçaklayarak yaraladım. Elindeki telefonu da alarak kaçtım. İlerleyen saatlerde polisler beni yakaladı. Yaşanan olayları planlamadım. Tasarlamadım. Olaylar niye böyle gelişti anlamış değilim. Pişmanım"