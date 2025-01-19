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Giriş Tarihi: 19.1.2025 11:02 Son Güncelleme: 19.1.2025 11:12

Esenyurt zabıtasından işletmelere sahte içki denetimi

Esenyurt Zabıtası, ilçe genelinde sahte içki denetimi gerçekleştirdi. Tekel bayileri ve alkollü mekanlarda yapılan denetimlerde, kurallara uymayan iş yerleri mühürlendi.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Esenyurt zabıtasından işletmelere sahte içki denetimi

İstanbul genelinde sahte içkiden kaynaklı ölümlerin artmasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Esenyurt İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri ile birlikte yapılan denetimlerde, tekel bayiler ve alkol satışı yapan mekanlardan incelemeye gönderilmek üzere tek tek numune toplandı. İşletmelerin alkol satış ruhsatlarını ve içkileri satın aldıkları yerlere ait faturaları da kontrol eden ekipler kurallara uymayan mekanlara cezai işlem uyguladı.

SAHTE İÇKİ SATAN MEKAN MÜHÜRLENDİ!

Esenyurt Koza Mahallesi'nde sahte içki satışı nedeniyle 1 kişinin ölümüne neden olan mekan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Belediye yetkilileri, alkol satışı yapan işletmelerde denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

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Esenyurt zabıtasından işletmelere sahte içki denetimi
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