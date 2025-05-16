Esenyurt‘da engelliler için etkinlik düzenlendi

İlçede özel gereksinimli çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul 'un Esenyurt ilçesindeki Gaziler ve Şehitler Parkı'nda "Sevgi Yürüyüşü" düzenledi. Sevgi, dayanışma ve toplumsal duyarlılık temalarıyla gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti Esenyurt İlçe Başkan Yardımcısı Serdar Ekiz, Hıdır Güneş, Eğitime Destek Platformu Başkanı Yılmaz Batur ve çok sayıda basın mensubu katılarak özel çocuklara destek verdi.

Programda konuşan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner," geçmişte engelli kardeşlerimizin yüzüne kimse bakmazdı, aileleriyle kimse ilgilenmezdi, kendinizi yalnız hissetmeyin, kimsesiz hissetmeyin devletimizin başında zira Recep Tayyip Erdoğan var. O var olduğu sürece bu ülkede kimse kendini kimsesiz, sahipsiz hissetmesin. " dedi.

Etkinliği düzenliyen Samyeli Vakfı Başkanı Bahattin Demir ise, özel çocuklara yönelik çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Her yıl özel çocuklarımız için farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bu yıl ilk kez bir sevgi yürüyüşü gerçekleştirdik ve çok anlamlı bir buluşmaya imza attık. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımız."

Sevgi yürüyüşünün ardından düzenlenen etkinliklerde çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Renkli yarışmalar, oyunlar ve çeşitli sürprizlerle dolu programda özel çocuklar doyasıya eğlendi. Toplumda özel gereksinimli bireylerin görünürlüğünü artırmayı ve empati duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan etkinlik, sevgi dolu atmosferiyle katılımcıların takdirini topladı.