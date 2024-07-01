Olay, Cumartesiyi pazara bağlayan gece Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda Can Dalton isimli organize suç örgütünün 10 milyon lira haraç isteğini reddettiği için evi ve iş yeri kurşunlanan vatandaşın iş yeri tekrar kurşunlandı. Cumartesiyi pazara bağlayan gece motosikleti ile gelen iki şüpheli işletmeye kurşun yağdırdı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, gece saatlerinde motosikletiyle gelen iki kişinin işletmeye defalarca kurşun sıktığı ve çevredeki vatandaşların panik yaşadığı anlar yer aldı.

Esenyurt'ta son bir haftada 10 iş yeri kurşunlandı

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta son bir haftada 10 iş yerinin kurşunlandığı ve haraç istendiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Esenyurt'ta 10 milyon haraç istedikleri işletmeyi 3'üncü kez kurşunladılar | Video