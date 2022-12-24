Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta 105 adrese "şok ev" operasyonu! 260 bin lira ceza kesildi
Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:40 Son Güncelleme: 24.12.2022 14:48

Esenyurt'ta 105 adrese "şok ev" operasyonu! 260 bin lira ceza kesildi

Esenyurt'ta kaçak göçmenlere ev kiralayan 7 site yöneticisi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara her bir kaçak göçmen başına 2 bin 574 liradan toplam 259 bin 974 lira ceza kesildi.

DHA
Esenyurt’ta 105 adrese şok ev operasyonu! 260 bin lira ceza kesildi

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta kaçak göçmenlerin kaldığı 105 adresi tespit etti. Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen polis, 101 kaçak göçmen yakaladı.

Geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderilen kaçak göçmenler, polise verdikleri ifadelerinde evleri kiralamalarına site yöneticilerinin yardım ettiklerini belirtti. İfadelerin ardından polis bu sefer de evleri kiraladıkları tespit edilen 7 site yöneticisine yönelik operasyon düzenledi.

Esenyurt'ta "şok ev" operasyonu! Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza | Video

7 GÖZALTI

Operasyonda Ş.K., R.K., F.E., F.T., M.G., M.İ. ve T.E.D. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin her birine kaçak göçmenlere ev kiralayarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle her bir göçmen başına 2 bin 574 liradan toplam 259 bin 974 lira ceza kesildi.

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Esenyurt'ta 105 adrese "şok ev" operasyonu! 260 bin lira ceza kesildi
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