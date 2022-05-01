Esenyurt’ta 3 katlı binada yangın çıktı! Bahçe hortumu ile müdahale etmeye çalıştı

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"



Yangını söndürmek için elinden geleni yaptığını söyleyen Kazım İlk, "Eşim arayınca yangından haberim oldu. Hiçbir şey bilmiyordum. Geldim, söndürmeye çalıştık. Yan taraf da benim evim. Onun için elimden geleni yaptım. Bir ev, bir yuva yanıyor. Elimizden geleni yaptık" dedi.