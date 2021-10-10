Esenyurt’ta 3 milyon liralık soygun! O anlar kamerada!

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Mazlum Y. (22) ve Aziz Ç. (24) olduğunu tespit etti. Ekipler, adreslerini belirledikleri 2 şüpheliyi geçtiğimiz salı günü yaptıkları baskınlarla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Mazlum Y.'nin 18 adet ve Aziz Ç.'nin ise 4 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Mazlum Y. ve Aziz Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.