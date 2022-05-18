Esenyurt’ta 38 katlı binanın 27’inci katında patlama

Olay, Esenyurt Sultaniye Mahallesi 350'inci Sokak üzerinde bulunan 38 katlı dairenin 23'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, dairede bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı.

Patlama sonrasinda dairede küçük çaplı yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle dairenin duvar ve pencere kısımları çevreye saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PİKNİK TÜPÜ PATLADI



İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Patlamanın piknik tüpü sebebiyle yaşandığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem aldı. Patlama sebebiyle binada uğrayan vatandaşlar panik halde dışarıya çıktı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.