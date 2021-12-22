Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta 4 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Giriş Tarihi: 22.12.2021 00:09 Son Güncelleme: 22.12.2021 00:13

Esenyurt’ta 4 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı

İHA
Esenyurt’ta 4 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Esenyurt’ta 4 katlı bina, bahçe katındaki dairede oluşan çatlaklar nedeniyle kısa süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldı. Bina üzerindeki detaylı incelemelerin yarın belediye ekipleri tarafından yapılacağı bildirildi

Olay, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 834. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bahçe katında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bahçe katındaki dairenin balkonunda ve içindeki kartonpiyerlerde henüz bilinmeyen bir sebeple çatlaklar oluştu. Dairede oluşan çatlaklardan dolayı vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya atarak durumu yetkililere bildirdi.


İhbar üzerine gelen ekipler, tedbir amaçlı binayı boşaltarak, inceleme başlattı. Ekipler yaptığı çalışmaların ardından, binaya girişte herhangi bir sıkıntının olmadığını bildirdi. Detaylı incelemelerin ise yarın Belediye ekipleri tarafından yapılacağına karar verildi.

Bina sakini Zübeyir Aktaş, "Bahçe kat bir karış göçmüş. Dairedeki kartonpiyerler yine aynı şekilde çatlamış. Balkon çıkıntısı yana yatmış. Kolonlarda bir sıkıntı görmedim. Ben en üst kattayım ben de bir sıkıntı yok. Diğer dairelerde de sıkıntı görmedim. Şuan komple herkesi çıkardılar" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt’ta 4 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA