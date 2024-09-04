Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Dumanlar kısa sürede binayı sardı. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bazı dairelerde oturanlar ise yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamadı. Balkona çıkan 2'si çocuk 4 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Duman nedeniyle aşağıya inemeyen bir çocuk itfaiye eri tarafından dışarı çıkarıldı.