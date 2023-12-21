Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta 400 bin liralık ''hayalet ekran'' hırsızlığı
Giriş Tarihi: 21.12.2023 21:56

Esenyurt'ta 400 bin liralık ''hayalet ekran'' hırsızlığı

Esenyurt'ta park halindeki otomobilin yaklaşık 400 bin lira değerindeki gösterge paneli çalındı.

AA
Esenyurt’ta 400 bin liralık ’’hayalet ekran’’ hırsızlığı

Gökevler Mahallesi'ndeki bir otele dün konaklamak için giden Cengiz Kalmaz'ı bu sabah telefonla arayan resepsiyon görevlisi, aracının camının kırıldığını söyledi.

Aracın yanına gittiğinde yaklaşık 400 bin lira değerindeki gösterge panelinin çalındığını fark eden Kalmaz, durumu polise bildirdi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kalmaz, AA muhabirine, Ankara'dan kiraladığı otomobille İstanbul'daki otele geldiğini, aracı kapalı otoparka park etmesi için anahtarı valeye verdikten sonra odasına çıktığını anlattı.

Sabah resepsiyon tarafından aranınca otomobili kontrol ettiğini ve gösterge panelinin çalındığını gördüğünü belirten Kalmaz, şöyle devam etti:

''Son bir yılda aynı marka ve modeldeki 4 farklı araçtan aynı parçaları çalmışlar. Hepsi de bu otelin müşterileri. Arabayla yanaşıyorlar, camı kırıp, araçtan araca atlayıp, yaklaşık 2 dakikada parçaları alıp uzaklaşıyorlar. Zararım; 400 bin lira parça, 200 bin lira da işçilik olmak üzere yaklaşık 600 bin lira. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.''

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Yüksel Arslan İYİ Parti'den istifa etti...
CHP’li belediyede rüşvet skandalı! Zeydan Karalar’ın kara kutusu Mürüvet Sızlı estetiğe 100 bin TL ödetmiş!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'den istifa etti! Akıllara o paylaşımı getirdi: "Seni kim satın aldı"
Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi: PKK ve uzantılarına yönelik...
Ülker iki ayrı holding kurdu…
Boğaz’da İmamoğlu-Mahiroğlu pervasızlığı
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Düzenlenen operasyonların görüntüleri yayınladı
“İYİ” saatte olsunlar... İYİ’lik Perisi mi, Siyasi Cin’lik mi?
Şeyh Said yahut Filistin
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta 400 bin liralık ''hayalet ekran'' hırsızlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA