Esenyurt’ta 5 ayrı noktada asayiş denetimi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt'ta 5 ayrı noktada denetim yapıldı. Demetim sırasında, durdurulan araçlar didik didik arandı. Aranması olan birçok kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimler saat 23.00'e kadar sürdü.
Öte yandan Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yapılan denetim esnasında, 277 kişi sorgulandı, 57 araçta arama yapıldı, 38 motosikletli durdurularak kontrolden geçirildi.