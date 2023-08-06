Esenyurt’ta 5 ayrı noktada asayiş denetimi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt'ta 5 ayrı noktada denetim yapıldı. Demetim sırasında, durdurulan araçlar didik didik arandı. Aranması olan birçok kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.