Esenyurt’ta başlık parası cinayeti

Bunun üzerine Selami Şirip, kardeşi Hasan Şirip'i telefonla arayarak kızın ailesinin başlık parası istediğini ve para toplamaları gerektiğini söyledi. Hasan Şirip, 'Param yok' diye cevap verince de Selami Şirip, 'Madem paranız yoktu neden beni aracı ettiniz' diyerek kardeşiyle tartıştı. Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı.