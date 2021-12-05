Esenyurt’ta bıçak çektiği motokuryenin burnunu kırdı

'KAÇMAK İSTEDİM KAÇAMADIM'



Yaşadığı korku dolu anları anlatan motosiklet sürücüsü Tolga Öğretmiş, "Ben paket serviste çalışıyordum. Bu kişi, arkamdan sıkıştırarak yol almaya çalıştı. Kornaya da bastı. Ben yol verdim ama haksız yere istediği için tepki amaçlı kornaya bastım. Sonra sinirlenip hemen önüme kırdı. Ben de mecbur durmak zorunda kaldım. Ben ona, 'Burası tek şerit. Bu şekilde yol alamazsın' şeklinde konuştum. El frenini çekip, indi. Küfürler etmeye çalıştı. Ben de haklı olduğum için üzerine gittim, konuştum. Bana biraz daha küfürler etti. Bana, 'Bekle burada' deyip, gitti. Torpidodan bıçak aldı. 'Hadi vur' diyerek üzerime geldi. O bıçağı görünce ben de geri çekildim. Kaçmak istedim, kaçamadım" dedi.

'ONU GÖRÜNCE KORKTU'

Öğretmiş, "Geriye doğru çekilirken, bıçağı tuttuğu eliyle yumruk salladı. Tam burnuma oturdu o yumruğu. Ben zaten kapandım sırtıma vurmaya başladı. Beni bıraktığı zaman burnumdan kanlar akmaya başladı. Onu görünce korktu. Aracına binip uzaklaştı" şeklinde konuştu.