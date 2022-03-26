Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta bina çatıları alev alev yandı
Giriş Tarihi: 26.3.2022 19:30

Esenyurt’ta bina çatıları alev alev yandı

DHA
Esenyurt’ta bina çatıları alev alev yandı

Esenyurt’ta binanın çatı katında çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle yan binanın çatısına sıçradı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1866 Sokak'ta bulunan binanın çatı katında saat 18.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Rüzgârın da etkisiyle alevler binanın bitişiğinde bulunan binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Diğer yandan da sokak sakinleri dairelerde bulunanları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

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Esenyurt’ta bina çatıları alev alev yandı
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