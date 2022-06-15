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Giriş Tarihi: 15.6.2022 10:55

Esenyurt'ta bir kadın hastaneyi birbirine kattı

DHA
Esenyurt’ta bir kadın hastaneyi birbirine kattı

Esenyurt'ta, yanında kimliği bulunmayan hastasına kırmızı reçetede yer alan ilaçlardan yazdırmak isteyen kadın, olumsuz cevap alınca hastaneyi birbirine kattı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt'ta bulunan hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre hastaneye gelen kadın, hasta olan yakınına kırmızı reçetede yer alan ilaçlardan yazdırmak istedi.



Doktorun hastanın kimliğini istemesi üzerine tartışma başladı. Bu sırada hasta olduğu belirtilen kişi, bir anda tekerlekli sandalyeden yere düşerken, görevlilere bağıran kadın ise tekerlekli sandalyeyi yere fırlattı.



"Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve yanındaki hastası güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esenyurt'ta bir kadın hastaneyi birbirine kattı
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