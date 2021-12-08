Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta bir tır içerisinde ele geçirildi! 10 ton 120 kilogram...
Giriş Tarihi: 8.12.2021 10:15 Son Güncelleme: 8.12.2021 10:29

Esenyurt’ta bir tır içerisinde ele geçirildi! 10 ton 120 kilogram...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Esenyurt’ta bir tır içerisinde ele geçirildi! 10 ton 120 kilogram...

İstanbul’da piyasa değeri 600 bin lira olan 10 ton 120 kilogram sahte deterjan ve sahte temizlik ürünü ele geçirildi.

"Sahte Deterjan" operasyonunu İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Esenyurt'ta bir TIR'a düzenlenen operasyonda iki kişi yakalandı. Araçla yapılan aramalarda ise piyasa değeri 600 bin lira olan 280 adet 10 kilogram ağırlığında sahte toz deterjan, 340 adet 8 kilogram ağırlığında sahte sıvı deterjan, üç bin 380 adet 1 kilogram ağırlığında çamaşır suyu, 2 bin 580 adet 1 kilogram sahte bulaşık deterjanı olmak üzere toplamda 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünü ele geçirildi. İki şüpheli hakkında "Kişilerin Hayatını Tehlikeye Sokacak Şekilde Ürün İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

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Esenyurt’ta bir tır içerisinde ele geçirildi! 10 ton 120 kilogram...
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