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Giriş Tarihi: 27.5.2023 21:39

Esenyurt'ta cinayet şüphelisi yakalandı

Esenyurt'ta takip ettiği C.K.'yı saklandığı bina girişinde bıçaklayarak öldüren Abdurrahman A., saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
Esenyurt’ta cinayet şüphelisi yakalandı

Olay, Merkez Mahallesi 1104. Sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Abdurrahman A. tarafından takip edildiğini anlayan 28 yaşındaki Suriyeli C.K. rastgele girdiği bir apartmanın girişine saklandı.

Abdurrahman A., apartmanın zillerine rast gele bastı. Kapının açılması üzerine içeriye giren saldırgan C.K.'yı defalarca bıçakladı. Yaralı şekilde apartmandan çıkan C.K.'yı görenleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan C.K., ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Abdurrahman A., elindeki bıçağı yere atarak olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra Şüpheli Abdurrahman A., Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından evine yapılan baskın sonrası yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Esenyurt'ta cinayet şüphelisi yakalandı
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