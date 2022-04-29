Esenyurt’ta dairesini satılığa çıkarttı! Talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı





"CANI SIKILAN İNSANLAR EV GEZMEYE GELDİ"

Onlarca insanın evine bakmak istediği fakat kimsenin ciddi alıcı olmadığını söyleyen Burak Demir, "Ben yaklaşık 2,5 ay önce bir ilan sitesine evimi koydum. Bu süreçte onlarca insan beni aradı. Özellikle Ramazan ayında canı sıkılan insanlar evi gezmeye geldi. Bende sürekli işyerinden gel git yapıyordum ve masrafa giriyordum. O sebeple ev gezdirmeye bir ücret almam gerekli diye düşündüm. Bu düşüncemi de ilanın açıklamasına yazdım. Tabi bu durum evi gezmek isteyenlere engel olmadı. Yerli ve yabancı onlarca müşteri yine gelmeye devam etti. Hafta içi 100 TL, hafta sonu gelenlerden ise 150 TL ücret istemeye başladım. Zaten bu kazandığım paraları da bir derneğe bağışlıyorum, kendim için kullanmıyorum" dedi.