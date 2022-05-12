Esenyurt’ta dehşet anları: AVM önünde silahla ayağından vuruldu

Olay, E-5 Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs AVM önünde arkadaşını beklerken silahlı saldırıya uğradı. Şahıs ayağından yaralanırken seken mermiler yol kenarında bekleyen bir simitçinin eşyalarına isabet etti.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Polise ilk ifadesinde kimin kendisine saldırdığını bilmediğini söyleyen şahısın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken ekipler şüphelileri yakalamak için çalışmalarına başladı.

Yaşanan anları anlatan Simitçi, "Ses geldi ben meyve suyu patladı sandım ayağıma bir şey geldi. Baktım ileriye doğru 2 kişi kaçıyor. Az kalsın bana geliyordu mermiler" dedi.