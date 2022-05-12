Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta dehşet anları: AVM önünde silahla ayağından vuruldu
Giriş Tarihi: 12.5.2022 09:23

Esenyurt'ta dehşet anları: AVM önünde silahla ayağından vuruldu

İHA
Esenyurt’ta dehşet anları: AVM önünde silahla ayağından vuruldu

İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar... İlçede bulunan bir AVM'nin yakının ismi öğrenilemeyen şahıs silahla ayağından vuruldu. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken ekipler şüphelileri yakalamak için çalışmalarına başladı.

Olay, E-5 Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs AVM önünde arkadaşını beklerken silahlı saldırıya uğradı. Şahıs ayağından yaralanırken seken mermiler yol kenarında bekleyen bir simitçinin eşyalarına isabet etti.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Polise ilk ifadesinde kimin kendisine saldırdığını bilmediğini söyleyen şahısın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken ekipler şüphelileri yakalamak için çalışmalarına başladı.

Yaşanan anları anlatan Simitçi, "Ses geldi ben meyve suyu patladı sandım ayağıma bir şey geldi. Baktım ileriye doğru 2 kişi kaçıyor. Az kalsın bana geliyordu mermiler" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 20 ilin valisi değişti
Son dakika: İlber Ortaylı'dan muhalefete mesaj! 'Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?'
Son dakika! Özlem Gürses: Ekrem İmamoğlu 'Karadeniz turunun masraflarını İBB karşılıyor' dedi
Selçuk Bayraktar’dan ABD'li firmaya: Bakalım kim önce yapacak
AK Partili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Engin Özkoç'a fotoğraflı FETÖ yanıtı!
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'nin gizli büyükelçi görüşmesi ile ilgili çarpıcı açıklama: Bunları konuştunuz...
Osmangazi Köprüsü'nde garanti aşıldı: Yüzde 120'nin üzerine çıktı
Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu! Sivasspor, Alanyaspor’a şans tanımadı...
Son dakika: Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı! 1 şehit 1 yaralı
İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un 5 yıllık evliliği bitti! İşte ayrılık sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta dehşet anları: AVM önünde silahla ayağından vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA