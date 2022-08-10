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Giriş Tarihi: 10.8.2022 11:15

Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış rögarları patlattı

İstanbul'da iki gün boyunca etkili olması beklenen sağanak yağış dün gece itibarıyla başladı. Sabah saatlerinde Esunyurt ve Beylikdüzü’nde etkili olan şiddetli yağmurla Esenyurt'ta bazı alt geçitler suyla doldu, rögarlar taştı bir servis aracı oluşan çukura düştü.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Esenyurt’ta etkili olan sağanak yağış rögarları patlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren yağış uyarısında bulunmuştu.

İstanbul'da bazı ilçelerde sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Yine bazı sokak ve caddelerde rögarlar taştı. Yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

SERVİS ARACI 2 METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yağış nedeniyle oluşan 2 metrelik çukura servis aracı düştü. İçerisinde sürücü ve bir yolcunun olduğu servis aracının sol ön tekeri oluşan çukura girdi.

Rögarların taştığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Sokak üzerine gelen belediye ekipleri çalışma başlattı.

YAĞIŞ ÇOK ŞİDDETLİYDİ

Sabah saatlerinden itibaren çok şiddetli yağışın etkili olduğunu bir anda yolun çöküp çukura düştüğünü belirten servis şoförü bir yolcu olduğunu yaralama olmadan maddi hasar oluştuğunu söyledi.

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Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış rögarları patlattı
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