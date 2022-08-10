Esenyurt’ta etkili olan sağanak yağış rögarları patlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren yağış uyarısında bulunmuştu.
İstanbul'da bazı ilçelerde sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Yine bazı sokak ve caddelerde rögarlar taştı. Yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Rögarların taştığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Sokak üzerine gelen belediye ekipleri çalışma başlattı.
YAĞIŞ ÇOK ŞİDDETLİYDİ
Sabah saatlerinden itibaren çok şiddetli yağışın etkili olduğunu bir anda yolun çöküp çukura düştüğünü belirten servis şoförü bir yolcu olduğunu yaralama olmadan maddi hasar oluştuğunu söyledi.