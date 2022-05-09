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Giriş Tarihi: 9.5.2022 11:01 Son Güncelleme: 9.5.2022 11:01

Esenyurt'ta feci kaza: Frene basmış ancak...

DHA
Esenyurt’ta feci kaza: Frene basmış ancak...

İstanbul Esenyurt'ta feci bir kaza yaşandı... Trafik ışıklarının bulunmadığı kavşağa kontrolsüz giren servis minibüsü, hafif ticari araca çaptı. 7 kişi yaralandı...

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Akçaburgaz Caddesi'nde saat 08.15 sıralarında meydana gelen kazada, trafik ışıklarının bulunmadığı kavşağa kontrolsüz giren servis minibüsü hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kavşaktan hızla çıkan 34 HS 3045 plakalı hafif ticari araçla, yolun sağından gelen 34 LGP 731 plakalı servisle çarpıştığı görüldü.

Kazada servis şoförü İlhan G.'nin kullandığı servis minibüsündeki 5 işçi ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ambulans içinde yapılırken, tedavileri için hastaneye götürüldü.

Kazanın görgü tanığı Adnan Demirel, "Şoförün iddiasına göre hafif ticari araç çok süratli geliyormuş. Fark eder etmez frene basmış ancak, duramamış" diye konuştu. Kaza anı kameraya yansıdı.

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Esenyurt'ta feci kaza: Frene basmış ancak...
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