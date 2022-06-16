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Giriş Tarihi: 16.6.2022 21:49

Esenyurt’ta feci olay! Pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İHA
Esenyurt’ta feci olay! Pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt’ta annesinin sağlık ocağına gitmek için evde tek bıraktığı 2 yaşındaki çocuk, pencereden düşerek hayatını kaybetti. Çocuğun pencereden düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi 2 yaşındaki İ.Y.'yi evde tek bırakarak sağlık ocağına gitti. Tek kalan çocuk evin penceresine çıkarak aşağıya doğru sarkmaya başladı. Dengesini kaybeden çocuk, pencereden düşerek ağır yaralandı. Ağlama sesi duyan esnafların ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk deldi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minik çocuk, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük kız, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye koşan anne ise sinir krizi geçirdi.

"ÇOCUK CAMA ÇIKIP OYNAMIŞ HERHALDE 3. KATTAN DÜŞMÜŞ"

Yaşanan olayı anlatan Özgür Boğa, "Saat 10.00 gibiydi, ben arabamla buradan geçiyordum. Bir baktım burası çok kalabalıktı. Çocuğu yerde gördük. Bir tane araç yanaştı onunla birlikte hastaneye götürdük. Annesi herhalde sağlık ocağına gitmiş, babası da çalışıyor, kimse yok evde. Çocuk da cama çıkıp oynamış herhalde 3. Kattan düşmüş. Onu bulduğumuzda baygındı zaten" diye konuştu.

MİNİK KIZIN PENCEREDEN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Esenyurt'ta küçük kızın pencereden düştüğü anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük kızın cama çıkarak aşağıya sarktığı, bir süre sonrada dengesini kaybederek düştüğü görülüyor.

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Esenyurt’ta feci olay! Pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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