Esenyurt’ta feci olay! Silahlı çatışmada 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Olay, Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarını çıkaran 2 grup cadde üzerinde çatışarak ilerledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.
1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI
Çatışmada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.