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Giriş Tarihi: 6.6.2022 09:19

Esenyurt'ta feci olay! Silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

DHA
Esenyurt’ta feci olay! Silahlı çatışmada 1’i ağır 3 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarını çıkaran 2 grup cadde üzerinde çatışarak ilerledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Çatışmada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Esenyurt'ta feci olay! Silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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