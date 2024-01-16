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Giriş Tarihi: 16.1.2024 16:08 Son Güncelleme: 16.1.2024 16:23

Esenyurt'ta gasp: 1 milyon 900 bin lira çektikten sonra...

İstanbul Esenyurt'ta banka şubesinden para çeken bir kişi, silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi. İlçenin en işlek caddelerinden birinde onlarca kişiye rağmen gerçekleşen gasp çevredekiler tarafından görüntülendi.

DHA
Esenyurt’ta gasp: 1 milyon 900 bin lira çektikten sonra...

Olay, bugün saat 12.55 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cafer Çetin bankadan 1 milyon 900 bin lira çekerek otomobile döndüğü sırada gaspçıların hedefi oldu. 4 kişi, 34 SAU 13 plakalı siyah bir araçla Çetin'in otomobiline yanaşarak çantayı almaya çalıştı. Gaspçılara direnen Çetin, darbedildi. 4 saldırganın yerde sürüklediği Çetin çevredekilerden yardım istedi. Gaspçılardan biri Çetin'e silah çekti. Gaspçılar Çetin'in 482 bin lirasını alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gaspçıların bindiği otomobilin plakasını tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.
Olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Saldırganlar, akan trafiğe rağmen ilçenin en işlek caddesinde gerçekleştirdiği gasp sonrası kaçtı.

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Esenyurt'ta gasp: 1 milyon 900 bin lira çektikten sonra...
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