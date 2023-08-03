Esenyurt’ta gece bekçisinin şüpheli ölümü

Olay, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliğinde bekçi olarak görevli İbrahim Cin'in (28) ailesi kendisine ulaşamadı.

Yaşadığı evin kapısını çalan yakınları cevap alamazken çilingir ile eve girildi. İbrahim Cin'in yüzüstü şekilde yatakta yattığını gören yakınları büyük bir şok yaşadı.