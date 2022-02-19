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Giriş Tarihi: 19.2.2022 09:58 Son Güncelleme: 19.2.2022 09:58

Esenyurt’ta görenleri şoke eden olay! İç çamaşırıyla dolaştı

İHA
Esenyurt’ta görenleri şoke eden olay! İç çamaşırıyla dolaştı

İstanbul Esenyurt’ta önceki gün gece saatlerinde bir vatandaş iç çamaşırıyla sokakta ilginç hareketler sergileyip gözden kayboldu. İş yerinin güvenlik kamerasına bakan esnaf görüntüyü görünce büyük şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, “Bir an kamera şakası sandım” dedi.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir adam iç çamaşırıyla dolaşarak tek ayaküstünde sekip sokakta dolaştı. O sırada iş yerinin güvenlik kamerasını kontrol eden bir esnaf yaşanan olayı görünce büyük şok yaşadı ve yaşananları kamera şakası sandı.

"BİR AN KAMERA ŞAKASI SANDIM"

Olay hakkında konuşan esnaf Fırat Avşar, "Gece geç saatlerde fark ettim, kapıya çıktım belki bir sorunu vardır ama çıktığımda kaybolmuştu. Kendisi herhalde yabancı uyrukluydu. Görünce şaşırdım tabi ki. Çıplak bir adam, gece yarısı soğuk bir havada ne yapabilir ki? Bir an kamera şakası sandım, dans ediyordu ve sekiyordu etrafta. Buralı olsaydı böyle bir şey yapmazdı muhtemelen yabancıydı" dedi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şahısın tek ayaküstün de sekerek sokağa gelmesi ardından şahısın yeniden sekerek ve ilginç hareketler sergileyerek kamera kadrajından çıkıp sokağı terk etmesi görülüyor.

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Esenyurt’ta görenleri şoke eden olay! İç çamaşırıyla dolaştı
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