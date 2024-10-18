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Giriş Tarihi: 18.10.2024 10:38 Son Güncelleme: 18.10.2024 10:58

Esenyurt’ta günlük kiralık daire denetimi

İstanbul Esenyurt’ta belgesiz ve izinsiz olarak günlük kiraya verilen dairelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 269 oda mühürlenirken polis 20 kişi hakkında da işlem başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Esenyurt’ta günlük kiralık daire denetimi

İstanbul Esenyurt Gökevler Mahallesi 555. Sokak'ta bulunan bir rezidansa denetim yapıldı. Rezidansta bulunan, izinsiz şekilde günlük kiralık olarak kullanılan ev ve ofislere yönelik denetime Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaymakamlık komisyon ekibi, SGK görevlileri ve gelir idaresi memurları katıldı.

Yapılan denetimde, 269 oda ve 2 ofis mühürlenirken, mühür fekki yapan 20 ofis sahibi emniyete götürülerek haklarında işlem başlatıldı. Öte yandan günübirlik kiraya verilen her bir daire sahibine idari para cezası uygulanmak üzere gerekli yasal işlemler başlatıldığı bildirildi.

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Esenyurt’ta günlük kiralık daire denetimi
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